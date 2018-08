In diesem Jahr stehen bundesweit 22 Städte auf dem Tour-Plan. Zum ersten Mal dabei: die jobmesse leipzig. Am 15./16. September präsentieren sich in der KONGRESSHALLE am Zoo rund 50 namhafte Aussteller wie die DHL, der Flughafen Leipzig/Halle, Küchen Quelle, UPS oder der Zoll. Darüber hinaus stellen Bildungsinstitute wie das alfatraining Bildungszentrum oder die Hamburger Fern-Hochschule ihre Karrieremöglichkeiten vor.

Persönliches Gespräch statt aufwendiger Bewerbung

Die Vielfalt der Aussteller ist groß, doch sie alle verfolgen das gleiche Ziel: mit den Besuchern ins persönliche Gespräch zu kommen. „Der Fachkräftemangel und der demografische Wandel gehen auch an namhaften Unternehmen nicht spurlos vorbei“, sagt Stephanie Wirth, Projektleiterin der jobmesse leipzig. „Viele von ihnen nutzen unser erfolgreiches Konzept, um qualifizierte Bewerber direkt am Messestand von sich zu überzeugen.“ Das Markenzeichen der jobmesse deutschland tour: Vielfalt! „Auf unseren Events haben die Aussteller die Möglichkeit, neue Teamplayer für sämtliche Bereiche ihrer Unternehmen und Institutionen für sich zu gewinnen“, so Projektleiterin Wirth. Denn unter den Messegästen befinden sich potentielle Kandidaten jeden Alters und jeder Qualifikation – vom Schüler über Young Professionals bis zur Führungskraft „50plus“. Im vergangenen Jahr haben weit über 100.000 Besucher die Events der Tour besucht.

Erfolgskonzept feiert Premiere in Sachsen

Auch für die Messegäste sind die Recruiting-Veranstaltungen eine Riesenchance. Ohne aufwendiges Bewerbungsverfahren, im persönlichen Gespräch kommen sie auf der jobmesse leipzig mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt. „Innerhalb kürzester Zeit können Bewerber die Personalverantwortlichen vieler attraktiver Unternehmen kennenlernen und schon direkt am Messestand die Weichen für die berufliche Zukunft stellen“, so Wirth. Darüber hinaus würden viele Besucher auf Arbeitgeber, Jobs und Weiterbildungsmöglichkeiten aufmerksam, die ihnen bei der klassischen Stellensuche nicht aufgefallen wären. Stetig steigende Ausstellerzahlen belegen, dass dieses bundesweite Konzept bei den Unternehmen gut ankommt. „Umso mehr freuen wir uns, auf vielfache Nachfrage mit dieser Idee nun auch in Leipzig Halt zu machen – einer Stadt, die für Arbeitgeber und Arbeitnehmer extrem attraktiv ist“, so die Projektleiterin. Besonders als Logistikstandort spielt die sächsische Metropole eine große Rolle. Zahlreiche Unternehmen der Branche werden auch auf der jobmesse leipzig vertreten sein.

Perfekt vorbereitet für den nächsten Karriereschritt

Im Zentrum der jobmesse leipzig stehen die Unternehmen, Institutionen und Weiterbilder mit ihren Karrierechancen. Aber auch im spannenden und umfassenden Rahmenprogramm können die Messegäste zusätzliche Inspiration für Job und Karriere mitnehmen. Beispielsweise bietet der renommierte Bewerbungscoach Sven Emmrich interessante Workshops an. Darin lernen die Teilnehmer wie ein überzeugendes Anschreiben gelingt, welche Fehler man im Vorstellungsgespräch vermeiden sollte und wie man den Beruf findet, der zu einem passt. Das Thema „Quereinstieg“ steht bei einer Podiumsdiskussion im Fokus. Dabei sprechen Aussteller aus unterschiedlichen Branchen darüber, welche Bedeutung Quereinsteiger auf dem aktuellen Arbeitsmarkt haben und welche Möglichkeiten ihre Firmen dazu bieten. Außerdem gibt es zahlreiche Kurzvorträge, bei denen Messegäste wichtige Informationen rund um die Themen Job und Karriere erhalten. Beim Bewerbungsmappencheck prüfen Experten die Unterlagen der Bewerber auf Herz und Nieren und geben hilfreiche Tipps. Mit dem perfekten Bewerbungsfoto werden Interessierte optimal auf den nächsten Karriereschritt vorbereitet – Profis setzen sie dazu ins richtige Licht.

Voten und Gewinnen

Um sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren und neue qualifizierte Köpfe für sich zu gewinnen, legen sich die Aussteller mächtig ins Zeug. Die veranstaltenden Agentur BARLAG möchte dieses Engagement würdigen und verleiht daher den Aussteller-Award „Stand der Messe“. Wer den Titel tragen darf, entscheiden die Besucher über ein Voting. Das Unternehmen mit den meisten Stimmen gewinnt den begehrten gläsernen Award und eine Urkunde. Wer abstimmt, kann außerdem tolle Preise gewinnen.