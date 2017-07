Bitterfeld-Wolfen. Der Kreißsaal in Bitterfeld-Wolfen bleibt für drei Wochen geschlossen. Es seien gleichzeitig mehrere Hebammen erkrankt, sagte der Geschäftsführer des Gesundheitszentrums, Norman Schaaf, der „Mitteldeutschen Zeitung“ (Dienstag). Mit dem verbliebenen Personal lasse sich das erforderliche Dienstsystem nicht sicher aufrechterhalten. Bemühungen, vorübergehend andere Hebammen zu gewinnen, seien gescheitert. Entsprechende Fachkräfte fehlten auf dem Arbeitsmarkt.

Es seien derzeit in dem Krankenhaus nur Kaiserschnitt-Entbindungen möglich, so Schaaf. Die nächsten Kreißsäle befinden sich etwa 30 bis 50 Kilometer entfernt von Bitterfeld-Wolfen: in Leipzig, Halle und Dessau-Roßlau.

LVZ