Leipzig. 2016 bleibt sich auch im Herbst und Winter treu, die dramatischen Ereignisse reißen nicht ab. Sachsen gerät bundesweit durch den Selbstmord des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr in den Fokus. Regional erhitzt das Fußball-Derby zischen BSG Chemie und Lok die Gemüter. Und dann wird es besinnlich mit der stimmungsvollen Eröffnung des Leipziger Weihnachtsmarktes. Der Terroranschlag in Berlin hat aber auch hier Folgen: Mit einem Großaufgebot rüstet sich die Polizei in Leipzig für die Silvesternacht. Teil 4 des LVZ-Jahresrückblicks:

OKTOBER

3. Oktober: Zur zentralen Einheitsfeier in Dresden werden die geladenen Politiker wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wüst und aggressiv beschimpft. Vor allem Pegida-Anhänger rufen „Volksverräter“, „Haut ab“ und „Merkel muss weg“.

8. Oktober: In der Wohnung des 22-jährigen Syrers Dschaber al-Bakr in Chemnitz wird Sprengstoff gefunden. Er soll einen Anschlag auf Berliner Flughäfen geplant haben. Der Terrorverdächtige entkommt der Polizei. Auf der Flucht wird er in Leipzig von Landsleuten überwältigt und den Sicherheitsbehörden übergeben. Vier Tage später erhängt sich al-Bakr in der JVA Leipzig.

8. Oktober: Das schwedische Königspaar besucht Wittenberg und Leipzig. Königin Silvia und König Carl Gustaf sind beliebt, werden von zahlreichen Schaulustigen auf dem Leipziger Markt empfangen. Danach folgt das Protokoll: Festessen im Alten Rathaus, Silvia besucht eine Tagung der Childhood-Stiftung, ihr Gatte das Max-Planck-Institut. Nach wenigen Stunden ist der royale Zauber wieder vorbei.

18. Oktober: Nach dem Spiel in Leverkusen übernimmt RB Leipzig zum ersten Mal die Tabellenführung.

19. Oktober: Bayern verliert gegen Dortmund – RB Leipzig bleibt Spitze in der Bundesliga.

20. Oktober: Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe spricht auf die Klage dreier Mütter aus Leipzig ein richtungsweisendes Urteil: Eltern, die zum Wunschtermin keinen Betreuungsplatz für ihr Kleinkind bekommen und deshalb erst später arbeiten gehen können, haben grundsätzlich Anspruch auf Schadenersatz.

22. Oktober: Die Leipziger CDU lässt die umstrittene Bundestagsabgeordnete Bettina Kudla fallen. Sie wird nicht wieder als Direktkandidatin nominiert. Kudla hatte auf Twitter einen türkischen Journalisten beleidigt und die Nazi-Vokabel „Umvolkung“ benutzt.

NOVEMBER

3. November: Sachsens Winzer haben die Weinlese beendet. Mit der Qualität und der Quantität sind die Weinbauern zufrieden.

5. November: Regierungschef Stanislaw Tillich (CDU) warnt vor ausländerfeindlicher Stimmungsmache und weist zugleich pauschale Verurteilungen und Beschimpfungen des Freistaates zurück. Fremdenfeindlichkeit und eine gute Zukunft Sachsens schlössen einander aus, sagt er auf einem CDU-Parteitag in Glauchau.

10. November: Vor dem Hochsicherheitsspiel im sächsischen Fußball-Landespokal zwischen der BSG Chemie und dem 1. FC Lokomotive Leipzig sind rund um Leipzig rund 30 Strohpuppen an Brücken aufgehängt worden. Die Polizei ermittelt. Am Spieltag selbst bleibt es ruhig.

15. November: Wegen der Vogelgrippe wird eine landesweite Stallpflicht angeordnet. Zuvor war am Cospudener See bei Leipzig eine tote Reiherente entdeckt worden. Bei ihr wurde das gefährliche H5N8-Virus nachgewiesen.

22. November: Alle Lichtlein leuchten: Der Leipziger Weihnachtsmarkt ist eröffnet.

26. November: Leipzig im Weihnachtsfieber. Der Weihnachtsmann und sein Gefolge kommen am Leipziger Hauptbahnhof an.

28. November: Innovative Ideen aus Leipzig: OBM Burkhard Jung (SPD) schlägt vor, dass säumigen Unterhaltszahlern der Führerschein entzogen wird.

DEZEMBER

5. Dezember: Leipzig wächst und wächst. 579.802 Einwohner sind es im Dezember, teilt das Amt für Statistik und Wahlen mit. Nachteil: Auf dem Leipziger Wohnungsmarkt wird es langsam eng.

10. Dezember: Die Coca-Cola-Weihnachtstour elektrisiert die Massen in Leipzig. Lena Meyer-Landruth ist dabei, als die Trucks um den Ring fahren. Später gibt es aber auch Kritik am Sicherheitskonzept.

20. Dezember: Gedenkminute in Leipzig für die Opfer des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkts am Tag zuvor: Um Punkt 20.05 Uhr werden am großen Baum auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt die Lichter ausgeschaltet.

21. Dezember: Ein Hingucker: Die erste Straßenbahn vom Typ Tramino ist per Schwerlasttransport in Leipzig eingetroffen.

22. Dezember: RB Leipzig beschenkt sich zu Weihnachten selbst und kauft sich für 70 Millionen Euro die Red-Bull-Arena. Die Erweiterung auf 57.000 Plätze soll 2018 beginnen und 40 Millionen Euro kosten. Ein Neubau im Norden der Stadt ist vom Tisch.

30. Dezember: Mit einem Großaufgebot der Polizei, Verbot von Spontandemos in Connewitz und Betonsperren am Augustusplatz bereitet sich Leipzig auf die Silvesternacht vor.

