Offenbach/Dresden. Das Wetter hat sich im ablaufenden Jahr in Sachsen von seiner sonnigen Seite gezeigt: Mit 1655 Stunden schien die Sonne gut 100 Stunden mehr als im langjährigen Durchschnitt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte. Zudem war das Jahr mit 9,5 Grad Durchschnittstemperatur (8,1 Grad) auch zu warm. Mit 705 Litern pro Quadratmeter fiel mehr Niederschlag als im langjährigen Mittel (699 Liter).

Mit diesen Werten lag Sachsen fast gleichauf mit dem bundesweiten Durchschnitt. Für ganz Deutschland meldete der DWD eine Durchschnittstemperatur von 9,6 Grad Celsius, 1585 Sonnenstunden und 736 Liter Niederschlag je Quadratmeter.

Von LVZ