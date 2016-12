Dresden. Mehr als zwei Drittel der ausländischen Ärzte haben in diesem Jahr ihre Fachsprachenprüfung in Sachsen bestanden. Von 127 Ärzten konnten damit 89 nachweisen, dass ihre Deutschkenntnisse sie zur Ausübung ihres Berufs in Deutschland befähigen, teilte die Sächsische Landesärztekammer am Donnerstag mit. Die größte Gruppe mit 30 Ärzten kommt aus Syrien.

Wer als ausländischer Arzt in Deutschland seinen Beruf nachgehen will, muss seine Deutschkenntnisse entweder direkt oder im Rahmen der Fachsprachenprüfung nachweisen. Dies geht aus einem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz hervor, der rückwirkend bis zum 1. Mai 2016 gilt.

LVZ