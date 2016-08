Dresden. Die AfD hat im sächsischen Landtag einmal mehr mit kruden Äußerungen für Empörung gesorgt. „Leider hat es nicht die Verantwortlichen dieser Politik getroffen“, sagte der Abgeordnete Sebastian Wippel am Mittwochmorgen in der aktuellen Debatte zur inneren Sicherheit in Bezug auf die Anschläge in Bayern und Baden-Württemberg.

Der sächsische AfD-Abgeordnete Sebastian Wippel am Mittwoch bei einer Aktuellen Debatte im Sächsischen Landtag „Unsere Bundeskanzlerin hat uns hier eine Suppe eingebrockt. Eine Suppe, die niemand bestellt hat, nach dem Rezept "Wir schaffen das". Das ist ein bisschen einfach. Und nun haben wir die Quittung bekommen, jetzt auch in Deutschland erstmalig mit den Anschlägen in Bayern und Baden-Württemberg. Leider hat es nicht die Verantwortlichen dieser Politik getroffen.“

Die übrigen Fraktionen äußerten sich empört über die Äußerung des gelernten Polizisten. Menschenverachtend und unfassbar sei das Gesagte, so der stellvertretende Ministerpräsident Martin Dulig (SPD). „Sehr gewagt“ befand der CDU-Innenpolitiker Christian Hartmann die Äußerung. Abgeordnete der Linken ordneten die AfD-Äußerung als „Mordaufruf“ ein. "Wenn der AfD-Abgeordnete Sebastian Wippel in Bezug auf die Opfer der Anschläge im Sommer sagte, dass es "leider" nicht die politisch Verantwortlichen getroffen habe, macht das mehr als deutlich, wohin es führt, wenn man sich in einer Welt aus Verschwörungstheorien und Hass in der politischen Auseinandersetzung bewegt", so Valentin Lippmann (Grüne).

Wippel selbst wollte niemandem den Tod gewünscht haben. „Alles andere ist böswillige Unterstellung", sagte er.

DNN