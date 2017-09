Wurzen. In Wurzen hat das Bündnis „Irgendwo in Deutschland“ für Samstag, 15 Uhr, bundesweit zu einer Antifa-Demo aufgerufen. Mehrere hundert Teilnehmer wollen dabei gegen Neonazi-Strukturen in der Region demonstrieren. Anmelder ist Andreas Blechschmidt, Sprecher der Hamburger Roten Flora, der auch die „Welcome to Hell“-Demonstration während des G-20-Gipfels mitorganisiert hatte.

