Auch stellvertretender AfD-Landesvorsitzender Hartung tritt zurück

Leipzig. Der stellvertretende Landesvorsitzende der sächsischen AfD ist zurückgetreten. Auch sein Amt als Pressesprecher lege er mit sofortiger Wirkung nieder, teilte Thomas Hartung am Mittwoch in Dresden mit. „Die Begründung ist kurz: ich sehe derzeit zwei für mich unvereinbare Strömungen in der AfD.“ Nicht erkennen könne er dagegen, „wie beide Strömungen in Sachsen innerhalb von zwei Jahren Regierungswilligkeit demonstrieren und Regierungsfähigkeit annehmen wollen“.

Im Zusammenhang mit der Kritik an Noch-Parteichefin Frauke Petry, die am Dienstag als Fraktionschefin im sächsischen Landtag zurückgetreten war und ihren Austritt aus der AfD angekündigt hatte, sprach er von einer „Hexenjagd auf selbstständig Denkende“. Im Gegensatz zu Petry bleibe er aber „selbstverständlich Mitglied der Partei“, schrieb Hartung.

Nach dem Austritt von AfD-Chefin Frauke Petry und zwei Mitstreitern aus der Landtagsfraktion ihrer Partei werden sich auch die Redezeiten für die verbliebenen AfD-Abgeordneten ändern. Kurz nach Beginn der Plenarsitzung am Mittwoch unterbrach Landtagspräsident Matthias Rößler die Sitzung und berief das Präsidium zu einer Sondersitzung ein, um das zu regeln.

Petry war zuvor mit ihrem Baby erschienen und nahm genau wie der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Uwe Wurlitzer, und die Abgeordnete Kirsten Muster in der letzten Reihe der AfD-Fraktion Platz. Mehrere Abgeordnete der AfD begrüßte das Trio mit Handschlag. Eine größere räumliche Trennung zwischen den Fraktionslosen und der AfD soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

LVZ