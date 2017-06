Leipzig. Im Vodafone-Netz gibt es offenbar eine landesweite Störung. Laut Medienbericht sollen in Mitteldeutschland rund 14.000 Kunden betroffen sein. Auch die Gemeindeverwaltung in Großpösna bei Leipzig meldete, dass die wegen der Störung derzeit nur per Mail erreichbar sei.

Radio Dresden berichtet, dass die Ausfälle im mobilen G2- und G3-Netz in Sachsen möglicherweise mit den Anschlägen auf die Deutsche Bahn zusammenhängen. Vodafone nutze teilweise dieselben Kabelschächte wie die Bahn.

Von lyn