Bad Düben putzt sich für den Sächsischen Wandertag raus

Bad Düben. Wenn sich Rick Michael frühmorgens aufs Fahrrad schwingt, hat er drei Dinge immer bei sich: Sprühreiniger, Putzlappen und Akkuschrauber. Der 23-Jährige ist zurzeit Praktikant beim Verein Dübener Heide und mit den drei Utensilien in besonderer Mission unterwegs: Er macht die Wanderwege-Schilder und Hinweistafeln rund um Bad Düben flott für den 8. Sächsischen Wandertag, der vom 8. bis 10. September mit der Kurstadt als Gastgeberin stattfindet.

400 Kilometer Wanderwegenetz

Das Wanderwegenetz in der Dübener Heide ist 400 Kilometer lang, führt durch hohe Kiefernwälder und vorbei an idyllisch gelegenen Bächen und Teichen mit Biberburgen. Das Wegenetz hat der junge Leipziger freilich nicht komplett abgefahren. Die wichtigsten Strecken wie Heide-Biber-Tour, Lutherweg, Wanderweg der Lieder oder Heidekammweg aber schon. Trifft er dabei auf schmutzige Schilder, wischt er drüber. Sind Schrauben locker, zieht er die nach. Ein einsamer Job? „Ich bin gern draußen in der Natur, und ein paar Radfahrer und Anwohner habe ich auch schon getroffen“, erzählt der junge Mann, der später mal Naturschutz studieren will. Er sei ein „Outdoor-Fan“, der gern wandert und klettert – die Heide war bis dato Neuland für ihn.

Wandertag für die ganze Familie

Während Rick Michael draußen zugange ist, hat das Organisationsteam um Udo Reiss vom Verein das Programmpaket für das Wanderevent geschnürt. Es steht unter dem Motto „Entdecke Deine Natur!“ und soll neben Wanderfreunden vor allem Familien aus Leipzig, Halle und den umliegenden Landkreisen ansprechen, erzählt Reiss. 23 Wandertouren mit Längen zwischen 5 und 22 Kilometern sind im Angebot, 16 davon in Begleitung eines Wanderleiters. Diese führen unter anderem in ein militärisches Sperrgebiet, wo das Heidekraut blüht, zu einem Gesundbrunnen oder in das Presseler Heidewald- und Moorgebiet. Auch eine Mühlentour findet statt, immerhin ist die 8000 Einwohner zählende Kleinstadt eine der mühlenreichsten in Nordsachsen. Und weil der Fluss Mulde ganz nah ist, wird es auch eine kombinierte Paddel-/Wandertour geben. Laut Reiss liegen dem Verein inzwischen 100 Anmeldungen vor.

Mitmachaktionen für Kinder

Für Kinder sind wiederum zahlreiche Mitmachaktionen geplant. Dabei steht die Pflanzen- und Tierwelt im Mittelpunkt. Denn parallel begeht der Naturpark Dübener Heide sein 25-jähriges Bestehen; er wurde 1992 in Bad Düben von den Ländern Sachsen und Sachsen-Anhalt begründet. Geplant sind Falkner-Vorführungen, Live-Musik, Heidemarkt und ein Treffen von Besitzern des DDR-Kultanhängers „Dübener Ei“, der von 1936 bis 1990 hergestellt wurde.

Bis September arbeitet das Org-Team am Feinschliff für das Wandertagsprogramm. Und Rick Michael will nicht nur bei den Vorbereitungen dabei sein, sondern das Event auch miterleben. Ob auf einer der angebotenen Touren – das weiß er noch nicht. Empfehlen könne er einen Besuch der Naturparkregion, die 1999 schon Gastgeber des Deutschen Wandertages war, aber auf jeden Fall. „Hier in der Dübener Heide ist es echt schön, der Erholungsfaktor ist hoch“, lautet das Fazit seines bisherigen Aufenthaltes im Land der Waldseen und Biber.

Sächsischer Wandertag

Von Nico Fliegner