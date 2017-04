Halle/Bitterfeld. Auf der Bahnstrecke zwischen Halle und Bitterfeld gibt es im Zugverkehr keine Einschränkungen mehr. Die mehrmonatigen Bauarbeiten auf etwa fünf Kilometern Strecke zwischen Peißen und Hohenthurm wurden vorzeitig beendet, wie die Deutsche Bahn am Dienstag mitteilte.

Ursprünglich sollte bis 15. Mai gebaut werden. Rund 15 Millionen Euro wurden investiert, so in moderne Gleissysteme, um die Strecke fit für die Zukunft zu machen, hieß es. Die rund 30 Kilometer voneinander entfernten Städte Halle und Bitterfeld gelten als wichtige Stationen für den Nah- und Fernverkehr, so in Richtung Berlin.

Von LVZ