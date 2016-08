Leipzig. . Aufatmen für Autofahrer: Der Verkehr auf der Autobahn A14 zwischen Schkeuditzer Kreuz und Anschlussstelle Leipzig Nord/Radefeld rollt wieder auf sechs Spuren. Am Donnerstagmittag wurde die Baustelle abgebaut und die neue Fahrbahn in Richtung Dresden freigegeben. Anschließend wurde die Umleitung über die Gegenfahrbahn zurückgebaut. „Wir liegen voll im Plan“, sagte Isabel Siebert vom sächsischen Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Bis Ende September soll noch die Endmarkierung der Trasse in Richtung Dresden fertiggestellt werden. Dafür richte man aber Tagesbaustellen ein. Eine Vollsperrung sei nicht nötig.

In den vergangenen Monaten war die alte Betondecke hinter dem Schkeuditzer Kreuz Richtung Dresden auf mehr als sechs Kilometern Länge abgetragen und durch eine neue Asphaltdecke ersetzt worden. „Wir haben uns bewusst für den Einsatz von Asphalt statt Beton entschieden, um die Bauzeit zu verkürzen“, so Siebert. Der Beton hätte mehr Zeit zum Aushärten benötigt. Die Kosten von rund vier Millionen Euro habe der Bund getragen. Zu größeren Behinderungen sei es auf der Umleitungsstrecke nicht gekommen.

Weitere Baustellen drohen in den nächsten Jahren. Denn auch die drei Fahrstreifen in der Gegenrichtung sowie die komplette Autobahn bis zur Abfahrt Leipzig-Mitte müssen erneuert werden. Das soll schrittweise bis zum Jahr 2020 geschehen. Auch hier soll Asphalt zum Einsatz kommen. Konkrete Aussagen zu den genauen Terminen könne man jeweils zum Jahresanfang treffen, hieß es.

Von Andreas Dunte