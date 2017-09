Baugewerbe und Industrie in Sachsen legen zu

Kamenz. Das Baugewerbe in Sachsen hat im ersten Halbjahr deutlich zugelegt. Im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2016 stieg der Umsatz von größeren Unternehmen um 11,3 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Montag mitteilte. Auch in anderen Wirtschaftszweigen wurde mehr umgesetzt. So verzeichnete die Industrie ein Plus von 3,6 Prozent.

Hier sorgten vor allem die Hersteller von Autos und Maschinen für Zuwächse, Einbußen mussten hingegen die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten wie Computern und von optischen Erzeugnissen hinnehmen. Der Einzelhandel setzte real, also unter Ausschaltung der Preisveränderungen, 2,1 Prozent mehr um.

Importe und Exporte wuchsen laut der jüngsten Statistik im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenfalls deutlich. So wurden im ersten Halbjahr Waren und Dienstleistungen im Wert von 20,7 Milliarden Euro ausgeführt (plus 13,9 Prozent) und im Wert von 12,3 Milliarden eingeführt (plus 12,1 Prozent).

LVZ