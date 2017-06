Magdeburg. Unwetter haben im Magdeburger Zoo große Schäden angerichtet. Rund die Hälfte der Bäume sei umgestürzt oder beschädigt worden, sagte Zoodirektor Kai Perret am Freitag. Bis auf weiteres bleibe der Zoo deshalb geschlossen. Wie hoch die Schäden tatsächlich seien, lasse sich erst nach den Aufräumarbeiten abschätzen.

Die Gehege von Tigern und Leoparden sind Perret zum großen Teil zerstört worden. Ein Baum liege noch immer auf dem Tigergehege und müsse mit einem Autokran entfernt werden. Die Tiere müssen zunächst in den kleineren Innengehegen bleiben. Im Magdeburger Zoo leben Perret zufolge zwei Tiger und drei Leoparden. Je nach Dauer der Reparaturarbeiten werde überlegt, die Tiere so lange in anderen Zoos unterzubringen.

Neben den Schäden durch das Unwetter drohten wegen der Schließung zudem weitere finanzielle Probleme, sagte Perret. „Die Eintrittsgelder werden uns fehlen.“ Erst vor kurzem hatte der Zoo eine neue Elefantenanlage eingeweiht, die zusätzliche Besucher anziehen sollte.

