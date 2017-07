Kamenz - . Die Preise für den Bau von Wohnungsgebäuden sind in Sachsen binnen Jahresfrist um 3,6 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Mittwoch mitteilte, waren beim Rohbau (+3,7 Prozent) vor allem Erdarbeiten, Arbeiten am Dach sowie Maurerarbeiten Kostentreiber.

Beim Ausbau (+3,5 Prozent) beeinflussten hauptsächlich der Trockenbau und Maler- und Lackierarbeiten das Gesamtergebnis. Im Straßenbau stiegen die Preise um 5,3 Prozent, für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden - ohne Schönheitsreparaturen - um 3,8 Prozent. Bezugsgröße sind die Monate Mai 2016 und 2017.

Von LVZ