Bundestagswahl: Knapp 3,4 Millionen Bürger in Sachsen wahlberechtigt

Kamenz. In Sachsen sind zur Bundestagswahl am kommenden Sonntag knapp 3,4 Millionen Bürger wahlberechtigt. Die exakte Zahl liegt bei 3.354.545, wie das Statistische Landesamt in Kamenz bekanntgab. Die Wähler können in 16 Wahlkreisen ihre Stimme abgeben. Insgesamt gibt es 424 Wahlkreis-Gemeinden - Dresden und Leipzig sind auf zwei Wahlkreise aufgeteilt. Der kleinste Wahlbezirk hat 67 Wahlberechtigte und befindet sich in Lampertswalde bei Meißen. Der größte ist mit 2400 Wahlberechtigten Zittau.

In diesem Jahr sind in Sachsen 17 Parteien zur Wahl zugelassen. Auf den Wahlscheinen stehen sie in der Reihenfolge: CDU, Die Linke, SPD, AfD, Grüne, NPD, FDP, Piratenpartei Deutschland, Freie Wähler, Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo), Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD), Bündnis Grundeinkommen (BGE), Demokratie in Bewegung (DiB), Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), Die Partei, Tierschutzpartei und Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Die Wahl der Landelisten erfolgt über die Zweitstimme. Die Erststimme entscheidet über die Direktmandate in den 16 Wahlkreisen.

LVZ