Leipzig. Am Flughafen Leipzig-Halle beginnt die Bundeswehr am Freitag mit dem Transport von Hubschraubern nach Mali. Dort sollen die acht Maschinen der Typen NH90 und Tiger die UN-Mission Minusma unterstützen. Das teilte ein Pressesprecher am Dienstag mit. Das deutsche Militär beteiligt sich mit rund 500 Soldaten an dem Einsatz. Insgesamt 13.000 Soldaten und rund 2000 Polizisten aus 50 Nationen sollen das westafrikanische Land stabilisieren und islamistische Milizen zurückdrängen.

Laut Bundeswehr sollen die jeweils vier NH90 und Kampfhubschrauber Tiger zum Transport und zur Rettung von Verletzten eingesetzt werden. Darüber hinaus sind Einsätze zur Begleitung von Konvois oder zur Überwachung und Aufklärung möglich. Damit die Maschinen zum Einsatz kommen können, muss der Bundestag einer Verlängerung des Mandats aber noch zustimmen. Aufgrund der angespannten Sicherheitslage in Mali gilt Minusma derzeit als gefährlichste Mission der UN.

chg