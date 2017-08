Cordoba schwitzt bei 47 Grad – bei uns ist der Sommer praktisch gelaufen

Leipzig/Wiesbaden. War es das schon mit dem Sommer 2017 in Deutschland? Im Prinzip ja, sagt Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net. „Ein stabiles Schönwetterhoch ist weiterhin nicht in Sicht. Sehr wahrscheinlich wird sich das in diesem August auch nicht mehr einstellen. Und am 31. August endet für uns Meteorologen ja schon wieder der Sommer.“ Es bleibt beim Mix von Regen, kühlen Tagen und sonnigen Abschnitten. Einziger Lichtblick: Anfang nächster Woche könnte es vorübergehend noch mal für ein paar einzelne 30-Grad-Tage reichen.

Italien rationiert Trinkwasser

Ganz anders dagegen die Wetterlage im Süden Europas. Hier leiden die Menschen über eine ungewöhnliche langanhaltende Hitzewelle. „Seit Monaten wird der gesamte Mittelmeerraum von einer starken Hitze und Dürre heimgesucht. In vielen Regionen hat es seit April nicht mehr richtig geregnet“, so Jung. Die Folge: In Italien wurde bereits das Trinkwasser rationiert, in Rom wurden Brunnen abgestellt, selbst in der Toskana blieben Wasserhähne und Duschen tagsüber trocken. „Rund ums Mittelmeer ist keine Entspannung in Sicht. Es bleibt weiterhin extrem heiß und trocken“, sagt der Wetter.net-Experte.

In Wien über 35 Grad heiß, Mallorca stöhnt

Die Hitze kann selbst bis in den Osten Österreichs vordringen. In Wien gab es in der vergangenen Woche an mehr als sieben Tagen hintereinander Höchstwerte zwischen 35 und 39 Grad. Am kommenden Donnerstag sind dort erneut Spitzenwerte nahe der 40-Grad-Marke möglich.

Auch auf Mallorca, der Deutschen beliebtesten Baleareninsel, stöhnen Einheimische und Touristen unter der Bullenhitze. Nachts sinkt das Thermometer selten unter 30 Grad, tagsüber wird regelmäßig die 40-Grad-Marke geknackt. Absoluter Spitzenreiter ist aber das südspanische Cordoba. Hier wurden zuletzt 47,3 Grad im Schatten gemessen – ein neuer Allzeit-Hitzerekord in der Region.

Prognose: Der nächste Winter wird sehr mild und nass

Während die einen noch heftig schwitzen, sorgen sich andere schon um den nächsten Winter. Der staatliche US-Wetterdienst NOAA hat für Skihasen tatsächlich ernüchternde Nachrichten: In seiner ersten Prognose, errechnet mit einem ausgefeilten Klimamodell, wird der kommende Winter bei uns weitgehend grün bleiben. Dazu wird es nass – allerdings mir Regen und nicht mit Schnee. Die Temperaturen sollen danach im Zeitraum Dezember 2017 bis Februar 2018 deutlich über den langjährigen Mittelwerten liegen. Auch in Deutschland wären positive Abweichungen von bis zu drei Grad vom langjährigen Durchschnittswert möglich.

Hochwasser und Sturmgefahr statt Schnee und Eis?

„Kurz gesagt, stünde uns nach diesen Berechnungen ein sehr milder und nasser Winter bevor. Stürme und Hochwasser könnten damit im kommenden Winter prägend sein,“ erklärt Meteorologe Jung. Allerdings: Die US-Winterprognose ist ein klimatologischer Trend und keine Wettervorhersage. In diese Berechnungen fließen zahlreiche großräumige Betrachtungen zum Beispiel von Atmosphäre (Großwetterlagen) und Meeresströmungen ein.

Von Olaf Majer