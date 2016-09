Leipzig/Halle.. Bei der Rentenversicherung in Mitteldeutschland hat sich ein Datenskandal ereignet. Ablehnungsbescheide, ärztliche Diagnosen und Zahlungsrückforderungen wurden an falsche Adressaten verschickt. „21 Schreiben gingen aus Versehen an die falsche Adresse“, sagte Ursula Wächter, Sprecherin der Behörde, und bestätigte damit einen Medienbericht.

Grund für den Datenskandal sei „menschliches Versagen“. Ein Mitarbeiter habe eine ganzen Stapel von Bescheiden falsch eingetütet. „Wir bedauern das außerordentlich. Und können uns dafür bei den Betroffenen nur entschuldigen“, sagte die Sprecherin.

Die Bild-Zeitung hatte von einem Mann aus Jessen berichtet, der von einer Frau aus Thale (beide Städte liegen in Sachsen-Anhalt) informiert worden sei, dass sie fälschlicherweise seinen Ablehnungsbescheid in der Post hatte. Er selbst habe ebenfalls von der Rentenversicherung falsch adressierte Bescheide erhalten. In den Schreiben wird beispielsweise die beantragte Kostenübernahme für einen orthopädischen Bürostuhl abgelehnt. In einem anderen Fall wird die ärztliche Diagnose mitgeteilt: „Blutzuckerkrankheit, Bluthochdruck, starkes Übergewicht.“

Die Kopien der fehlgeleiteten Briefe habe die Bild der Polizei übergeben. Diese prüfe die Einleitung eines Strafverfahrens wegen der Verletzung von Privatgeheimnissen.

Die Sprecherin der Rentenversicherung versicherte, dass alles getan werde, um den Sachverhalt genau aufzuklären. Man werde selbstverständlich auch mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten. Bisher gebe es aber noch keine Anfragen der Polizei. Auch werde man die organisatorischen Abläufe auf den Prüfstand stellen, um auszuschließen, dass sich solche Fehler wiederholen können. Ob der betreffende Mitarbeiter Konsequenzen befürchten müsse, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland (4500 Mitarbeiter) verwaltet die Daten von rund zwei Millionen Versicherten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Hauptsitz ist in Leipzig. Die falsch adressierten Schreiben wurden von der Widerspruchsstelle in Halle verschickt.

Von Andreas Dunte