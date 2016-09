Leipzig. Hochsommer-Wärme adé: Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen steht ein herbstliches Wochenende bevor. Es werde nahezu keine Sonne erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Vor allem am Samstag soll es stark regnen.

Für Teile Sachsens warnt der DWD sogar vor heftigen Unwettern und schweren Regenfällen mit bis zu 70 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden. Betroffen sein könnten der Erzgebirgskreis, der Vogtlandkreis sowie die Kreise Mittelsachsen und Zwickau.

Am Samstag und in der Nacht zum Sonntag müsse hier mit ergiebigen Dauerregen gerechnet werden, hieß es am Freitag. Vereinzelt könnten auch Sturmböen mit bis zu 85 Stundenkilometern auftreten.

Auch die Temperaturen werden herbstlicher – sie sollen nicht über 18 Grad steigen. Die nächste Woche starte dann überall etwas wärmer, aber es bleibe bewölkt. Über die 20-Grad-Marke wird das Quecksilber wohl nur noch selten klettern.

Von nöß (mit dpa)