Der erste Herbst-Sturm kommt am Mittwoch: Bis Windstärke 9 in Leipzig!

Leipzig/ Wiesbaden. Ruhiges Herbstwetter ade: Am Mittwoch droht es in Deutschland stürmisch zu werden! „Wir erwarten den ersten größeren Herbststurm der Saison. Am Mittwoch gibt es von der Mitte bis zum Norden verbreitet Sturmböen über 80 km/h, an den Küsten können es sogar bis zu 120 km/h werden – also Orkanböen“, warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Orkanböen auf dem Brocken möglich

Auch in Mitteldeutschland wird es sehr stürmisch werden. Auf dem Brocken im Harz muss man mit Orkanböen rechnen, auf dem Fichtelberg im Erzgebirge sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h möglich. Selbst in der Region Leipzig werden wir den heftigen Wind spüren: Am Mittwoch wird der Sturm in der Spitze 75 km/h erreichen – das entspricht Windstärke 9! Bei dieser Windstärke können Äste von Bäumen abbrechen und Dachziegel von den Dächern fallen. Am Donnerstag sind noch mal Windspitzen von bis zu 65 km/h drin, dazu werden 10 bis 20 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet.

Sturm hat hohes Schadpotenzial

Meteorologe Jung rechnet durchaus mit Schäden, die dieser Sturm verursachen kann. „Das Problem ist, dass die Bäume meist alle noch ihr Laubkleid tragen. Da reichen auch 75 km/h starke Böen aus, um Äste abzureisen oder Bäume umzuknicken.“

September-Wetter bleibt wechselhaft und nass

Auch im weiteren Verlauf verspricht der September alles andere als ein goldener Herbstmonat zu werden. „Es bleibt erstmal weiterhin wechselhaft mit vielen Wolken, Regen und auch Wind. Ob wir noch weitere Stürme abbekommen, müssen wir erstmal noch abwarten“, erklärt Wetterexperte Jung. Damit aber ist die Schönwetter-Prognose des privaten US-Wetterdienstes accuweather wohl schon wieder Schnee von gestern: Die Meteorologen hatten in ihrem Klimatrend einen spätsommerlich-warmen September für Deutschland vorausgesagt. Die Kollegen des ebenfalls amerikanischen Wetterdienstes NOAA lagen besser: Ihr Klimatrend hatte uns einen nassen Herbst prognostiziert.

Droht der Karibik ein neuer Hurrikan?

In der aktuellen Hurrikan-Saison deutet sich übrigens neues Unheil an: Vor der Westküste Afrikas hat sich erneut eine Tiefdruckwelle ausgebildet, die Chancen hat, wieder zu einem tropischen Sturm heranzuwachsen. „Der könnte dann schon wieder Kurs auf die Karibik nehmen. Wir müssen hier aber erstmal die weitere Entwicklung abwarten“, so Jung.

Von Olaf Majer