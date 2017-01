Leipzig. Die Sachsen haben im vergangenen Jahr etwas mehr Geld für Glücksspiele der Lotto-Gesellschaft ausgegeben. Der Umsatz für Lotterien und Wetten lag bei gut 311 Millionen Euro, das war ein Zuwachs um 0,6 Prozent, wie Sachsenlotto am Mittwoch in Leipzig mitteilte. «Es war eines der besten Jahre in der Geschichte der Gesellschaft», sagte Geschäftsführer Siegfried Schenek.

Neben den klassischen Produkten wie 6 aus 49 hätten auch neuere Angebote wie der Eurojackpot eine große Akzeptanz gefunden, sagte Schenek. Zu einem Zugpferd habe sich auf Anhieb das Rubbellos Platin 7 entwickelt. Es sei erst im vergangenen Jahr in Kooperation mit anderen Lottogesellschaften in neun Bundesländern eingeführt worden. «Die Sachsen rubbeln gern und immer mehr.»

Den Angaben zufolge hat es im vergangenen Jahr in Sachsen fünf Lotto-Millionäre gegeben. Damit hat sich die Zahl solcher Glückspilze seit Bestehen der Gesellschaft auf 130 erhöht.

Der große Gewinner ist jedoch der Staat: Insgesamt 120,5 Millionen Euro an Steuern und Abgaben bekommt er überwiesen. Sie kommen laut Haushaltsplan 2017/2018 unter anderem dem Nachwuchssport, der Freien Wohlfahrt, dem Naturschutz und dem Landesamt für Archäologie zugute.

2017 wolle die Gesellschaft vor allem in die Modernisierung der 1270 Annahmestellen investieren, sagte Schenek. Er sprach von einem achtstelligen Betrag, eine exakte Summe wollte er jedoch nicht nennen. Das Geld solle vor allem in neue Terminals fließen.

LVZ