Am Montagnachmittag wird Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) in Dresden erwartet. Der Minister spricht ab 15.30 Uhr auf Einladung der TU Dresden zu „Fake News und Hate Speech im Social Web – was der Staat dagegen tun kann und muss“. Die DNN begleiten das Geschehen in und vor der Ballsporthalle aktuell.