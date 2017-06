Leipzig. Auf Dresdens höchstem Hotel, dem Pullman Newa, sind sechs Turmfalken geschlüpft. Wie in den beiden Jahren zuvor hatten Hotelmitarbeiter in 50 Meter Höhe einen Nistkasten angebracht und mit Holzpellets und Heu „wohnlich“ ausgestattet, teilte das Hotel am Donnerstag mit. Bereits im März zog ein männlicher Falke ein, kurz danach gesellte sich eine Partnerin dazu.

Turmfalken sind streng geschützt und lieben hoch gelegene Brutplätze. Da sie selbst keine Nester bauen, nutzen sie meist alte Krähen- oder Taubennester oder suchen in Nistkästen Unterschlupf. Für das Pullman Hotel ist das eine Win-Win-Situation: Die Falken halten Tauben und damit auch Taubendreck fern. Nach Angaben der Umweltakademie Dresden sind derzeit in der Elbestadt etwa 300 Nistplätze von Turmfalken bekannt.

LVZ