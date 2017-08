Dresdner Serumwerk leitet Grippeviren ins Abwasser – Behörden geben Entwarnung

Dresden. Im Dresdner Serumwerk von GlaxoSmithKline (GSK) sind offenbar jahrelang versehentlich Grippeviren ins Abwasser geleitet worden. Zwischen 2001 und 2003 sei eine Abwasserleitung falsch angeschlossen worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Anfang Juli sei der Fehler bemerkt und sofort behoben worden.

Ministerien geben Entwarnung

Die zuständigen Behörden gaben am Mittwoch Entwarnung. Laut vorläufiger Risikobewertung sei keine Gefährdung für Menschen oder die Umwelt entstanden, teilten Umwelt- und Sozialministerium mit. „Grundlage für diese Bewertung sind die abgeschwächte Infektiosität der Impfviren, ihre zumindest teilweise erfolgte Inaktivierung durch Heißwasser und Desinfektionsmittel, der hohe Verdünnungseffekt im Abwassersystem und in der Elbe sowie die geringe Stabilität dieser Viren in der Umwelt. Auch eine Gefährdung der Umwelt, wie zum Beispiel eine Infektion von Fischen oder anderer in oder an Gewässern vorkommenden Tieren, gilt als sehr unwahrscheinlich“, teilten die Ministerien mit.

Keine auffälligen Grippe-Zahlen in Dresden

Auch das Dresdner Gesundheitsamt schloss sich der Einschätzung an. Die Zahl der Influenza-Vorfälle in Dresden weise keinerlei Unauffälligkeiten auf. „Insbesondere außerhalb der Influenza-Saison sind die Fallzahlen völlig unauffällig“, so Rathaussprecher Kai Schulz.

„Wasser und vor allem Abwässer sind kein natürlicher Infektionsweg für den Menschen“, beruhigte das Unternehmen selbst. „Bei den im Werk genutzten Impfviren handelt es sich zudem um für die Produktion angepasste Virustypen. Diese sind in ihren Eigenschaften so abgeschwächt, dass sie im Abwasser Menschen und Tiere nicht krank machen und sich auch nicht vermehren können, selbst wenn sie dort überleben sollten.“

Falsche Anschlüsse entdeckt

Wie die Firma mitteilte, waren bei Baumaßnahmen zwei Bodenabläufe falsch angeschlossen worden. Statt in das gesonderte werksinterne System zur Inaktivierung von so genanntem Prozessabwasser flossen die Abwasser direkt in die städtische Kanalisation.

Im Dresdner Serumwerk an der Pillnitzer Straße sind laut Unternehmen rund 700 Mitarbeiter beschäftigt, die Grippeimpfstoffe für mehr als 20 Länder herstellen.

Von sl