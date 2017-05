An Flugroboter über unseren Köpfen für alle möglichen und unmöglichen Zwecke werden wir uns in den kommenden Jahren zu gewöhnen haben. In Leipzig tüfteln Software-Entwickler daran, dass solche Flüge möglichst legal und effizient erfolgen. Denn die in der Luft gesammelten Daten könnten auch für wirtschaftliche Schübe sorgen.