Zwickau. Der Himmel ist tiefrot, die Landschaft kahl, der Abgrund schwarz: Einladend sieht anders aus, meint Galerieleiterin Alexandra Hortenbach beim Blick auf das Gemälde „Alter Tagebau“. „Es ist eine vielfältige Sammlung, die weit mehr zeigt als nur Propaganda.“ Rund 80 Werke aus der Kunstsammlung der Wismut sind von Sonntag an in der Galerie am Domhof Zwickau zu sehen.

Neben einer Reihe durchaus kritischer Bilder finden sich naturgemäß zahlreiche Werke im typischen Stil des sozialistischen Realismus an den Wänden: Kumpel, Halden, Grubenlampen oder Szenen unter Tage. Doch auch Tiere, Stillleben und sogar Aktzeichnungen erwarten den Besucher bis 26. März in der Sonderausstellung „Einblicke in die Kunstsammlung der Wismut“.

Das frühere Bergbauunternehmen sammelte in 40 Jahren rund 4200 Werke, sagte der Leiter des Unternehmensarchivs Thomas Hennicke im Vorfeld der Ausstellungseröffnung. „Überall wo der Name Wismut draufstand, gab es Kunst im und am Bau.“ Die Sammlung mit Gemälden, Grafiken und Plastiken von 475 Künstlern gilt als die größte eines ehemaligen DDR-Unternehmens. Unter den Malern finden sich auch große Namen wie Bernhard Heisig oder Werner Tübke.

Der Großteil der Bilder, die zu DDR-Zeiten in Kulturhäusern, Schulen oder Gesundheitseinrichtungen hingen, wurden nach der Wende im Unternehmensarchiv der 1991 gegründeten Wismut GmbH erstmals zentral erfasst, so Hennicke. Neben den mehr als 4000 Werken lagern dort insgesamt rund 10.000 laufende Meter an Archivbeständen.

Ab 2020 sollen diese Unterlagen an das Bundesarchiv nach Berlin übergehen. Was aus der Wismut-Sammlung werden soll, steht Hennicke zufolge noch nicht fest. Wünschenswert wäre seiner Ansicht nach eine Einrichtung, die das Erbe der Wismut in Mitteldeutschland erhalte, die Kunstwerke eingeschlossen. „Diese Sammlung ist Allgemeingut, die gehört nicht in private Hände.“

Noch immer werden an mehreren Standorten in Sachsen und Thüringen die Hinterlassenschaften aus 45 Jahren Uran-Gewinnung beseitigt. Bislang flossen in 25 Jahren 6,2 Milliarden Euro in die Sanierung. Ein Ende ist derzeit noch nicht abzusehen. Die Wismut GmbH mit Sitz in Chemnitz ist zu 100 Prozent im Besitz des Bundes.

