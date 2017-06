Leipzig. Gute Nachricht für Sachsens Schüler: Wer auf seinem Zeugnis ein „Sehr gut“ vorweisen kann, fährt an diesem Montag kostenlos Zug. Die Aktion gilt verbundübergreifend in allen Nahverkehrsbahnen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, wie die Mitteldeutsche Regiobahn mitteilt.

Das bedeutet: Wer eine längere Fahrt antritt und dabei den Verbund wechselt, muss in der Regionalbahn und dem Regionalexpress nichts zahlen – so zum Beispiel von Leipzig nach Dresden. Ausgenommen sind allerdings Fahrten innerhalb eines Verbundes, wie eine MDV-Sprecherin LVZ.de erklärte. Die S-Bahn von Halle nach Leipzig beispielsweise können Einserschüler demnach nicht kostenlos nutzen. Außerdem sind in Leipzig auch Straßenbahnen oder Busse von der Aktion ausgeschlossen.

Als Fahrausweis genügt eine Kopie des Zeugnisses – in Kombination mit dem Schüler-, Kinder- oder Personalausweis.

„Diese ganz besondere gemeinsame Aktion aller Bahnunternehmen unserer Region ist eine tolle Sache für die Schüler und lädt zum ausgiebigen Kennerlernen unserer Heimat ein“, sagte Länderbahn-Geschäftsführer Andreas Trillmich stellvertretend für alle Bahnunternehmen.

Im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und dem Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) gilt die Regelung zusätzlich auch in Bus, Straßenbahn und Fähre.

