Leipzig. Erneut frostige Nacht in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: Spitzenreiter in Sachsen ist Dippoldiswalde mit 19,5 Grad Celsius gewesen, gefolgt von Deutschneudorf-Brüderwiese mit minus 19,2 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Leipzig mitteilte. In Bad Elster seien minus 18,6 Grad gemessen worden. Auch in Leipzig war es eisig: Am Flughafen wurden minus 7,2, in Leipzig-Holzhausen sogar minus 8,1 Grad gemessen. In der bisher kältesten Nacht des Jahres fielen die Temperaturen auf unter minus 30 Grad.

In Thüringen sei es in Veilsdorf mit minus 17,4 Grad und in Bad Lobenstein mit minus 16,8 Grad am kältesten gewesen. In Sachsen-Anhalt sanken die Temperaturen in Harzgerode bei minus 12,3 Grad auf den Tiefstwert.

Laut DWD bleibt es auch in den nächsten Tagen vor allem in Sachsen und Thüringen frostig. Am kältesten werde es in den Tälern der Mittelgebirge. Im Norden Sachsen-Anhalts kann es tagsüber hingegen vereinzelt Plusgrade geben.

jhz (Mit dpa)