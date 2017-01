Dresden. Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke hat mit massiver Kritik am Holocaust-Gedenken der Deutschen Empörung ausgelöst. Offensichtlich mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin sagte Höcke auf einer Veranstaltung der Jungen Alternative am Dienstagabend in Dresden: „Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“ Zudem verglich der AfD-Mann Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem ehemaligen DDR-Staatschef Erich Honecker.

Rund 250 Menschen demonstrierten am Dienstagabend gegen den Höcke-Auftritt im Dresdner Brauhaus Watzke. Jürgen Kasek, Sprecher des Landesvorstandes der Grünen in Sachsen, hatte die Demonstration für die Initiative NOPE angemeldet. Die Gegendemonstranten durften nicht direkt vor dem Verantstaltungsort demonstrieren, sondern mussten auf die gegenüberliegende Seite der Leipziger Straße ausweichen. Hier taten sie mit Sprechchören ihren Unmut lautstark kund. Die Leipziger Straße wurde nicht gesperrt. Auch die Straßenbahnen konnten weitgehend ungehindert passieren.

Während der Kundgebung kam es zu keinen größeren Zwischenfällen. Allerdings wurde die Polizei, die mit rund 50 Beamten im Einsatz war, mit einer Rauchbombe beworfen. Mehrfach flogen von Seiten der Gegendemonstranten Schneebälle in Richtung der Unterstützer des Rechtspopulisten Höcke.

In seiner Rede erklärte der AfD-Politiker weiter, bis jetzt sei der deutsche Gemütszustand der „eines brutal besiegten Volkes“. „Anstatt die nachwachsende Generation mit den großen Wohltätern, den bekannten, weltbewegenden Philosophen, den Musikern, den genialen Entdeckern und Erfindern in Berührung zu bringen, von denen wir ja so viele haben,...vielleicht mehr als jedes andere Volk auf dieser Welt..., und anstatt unsere Schüler in den Schulen mit dieser Geschichte in Berührung zu bringen, wird die Geschichte, die deutsche Geschichte, mies und lächerlich gemacht“, sagte Höcke.

SPD-Vize Ralf Stegner sprach auf dem Kurznachrichtendienst Twitter von einer „Hetz-Rede“ und forderte: „Null Einfluss für das Neonazipack!“ Die Grünen-Vorsitzende Simone Peter nannte die Rede des AfD-Politikers „unsäglich“. „Die AfD muss sich unmissverständlich davon distanzieren und sich bei unseren jüdischen Freundinnen und Freunden entschuldigen.“

Höcke sprach mit Blick auf die „führenden Altparteien-Politiker“ von „erbärmlichen Aparatschiks“. Die Regierung Merkel sei „zu einem Regime mutiert“ Weder „Habitus noch ihre floskelhafte Phraseologie unterscheidet Angela Merkel von Erich Honecker“, sagte Höcke unter „Merkel muss weg“-Rufen der Zuhörer.

Die Veranstaltung der Jungen Alternative, die Jugendorganisation der AfD, wurde sehr gut besucht. Der Einlass dauerte mehr als zwei Stunden und war auch dann noch nicht abgeschlossen, als die Rede von Höcke begann. Die verschickten Einladungen waren nicht personalisiert und forderten die Gäste auf, Bekannte mitzubringen. Dadurch wurde offenbar die Kapazitätsgrenze des Saales erreicht. Personen, die sonst auf Pegida-Demonstrationen als Ordner fungieren, sicherten, koordiniert von Pegida-Mitbegründer Siegfried Däbritz, die Veranstaltung ab. (mit dpa)

Hauke Heuer