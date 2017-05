Leipzig. Erst schwitzen, dann blitzen: Das Maiwetter hat in den nächsten Tagen zwei spannende Extreme im Angebot. Zunächst dürfen sich die ersten Freibadbesucher freuen: Der Minisommer mit Temperaturen deutlich über 25 Grad hält am Mittwoch und Donnerstag Einzug in Sachsen und Thüringen. „Wir erwarten dann vielfach 13 bis 14 Sonnenstunden und es wird sehr warm. Die Luft erwärmt sich flächendeckend auf 22 bis knapp 30 Grad“, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net. „Wir erwarten sogar den ersten Hitzetag des Jahres – zum ersten Mal in diesem Jahr wird sehr wahrscheinlich am Oberrhein die 30-Grad-Marke geknackt“, so Jung. Dann sprechen Meteorologen von einem Hitzetag.

Das wird heftig: Eine markante Unwetterlinie baut sich Quelle: wetter.net

Markantes Unwetter droht: Selbst Tornados möglich

Doch der Preis ist heiß: Auf den Blitzsommer folgt das Donnerwetter! In Frankreich und Benelux macht sich schon eine Schlechtwetterfront auf den Weg nach Deutschland. Auch in Spanien sitzt ein Tief, dass feucht-warme Gewitterluft zu uns transportiert. „Mitten über Deutschland könnte sich daher am Donnerstag eine markante Unwetterlinie aufbauen. Die Lage ist mit sehr warmer und feuchter Luft noch mal deutlich explosiver als am vergangenen Wochenende“, warnt Wettermann Jung. Die Gefahr von sehr starken Gewittern ist dadurch noch mal deutlich erhöht. Es kann wieder zu Starkregen und Hagel kommen. Selbst die ganz vereinzelte Bildung von Tornados ist bei der anstehenden Wetterlage wieder möglich. „Das kann regional ganz schön brisant werden. Es drohen durch Starkregen und Hagel wieder lokale Überschwemmungen. Keller könnten volllaufen und Straßen überflutet werden.“

Gewitter können auch in Leipzig heftig sein

Die Region Leipzig kann sich zunächst noch über eitel Sonnenschein freuen: Am Mittwoch sind bis 25 Grad, Donnerstag gar bis 29 Grad drin! „Die Unwetterfront kommt in Leipzig wahrscheinlich erst in der Nacht zum Freitag an. Aber dann sind auch hier lokale Gewitter zu erwarten, wo es dann auch mal heftiger werden kann“, prophezeit der Wetterexperte.

Männertag bleibt nicht ganz trocken...

Und danach? Nach Blitz und Donner folgt zunächst die Abkühlung auf 11 bis 18 Grad, dann regiert eher der Mischmasch-Mai am Wochenende mit etwas Regen und leicht kühler. Auch Christi Himmelfahrt am Donnerstag nächste Woche wird wohl nicht ganz trocken bleiben – weder bei den Männertagsfeiern noch beim Wetter. Die aktuelle Prognose: Durchwachsen mit Schauern und Gewittern.

Von Olaf Majer