Leipzig/Wiesbaden. Der Open-end-Sommer ist nicht mehr zu stoppen: Mitten im meteorologischen Herbst bekommen wir die stabilste Hochdruckwetterlage des gesamten Sommers. Hoch Johannes steht in den Startlöchern und beschert auch der Region Leipzig in den nächsten zehn Tagen schweißtreibende Temperaturen um die 30 Grad. An einigen Orten dürfen sich die Schüler in den nächsten Tagen auf Hitzefrei freuen!

In den kommenden Tagen wieder Hitze um die 30 Grad

„Eigentlich kann man das ganze schon als verspäteten Hochsommer bezeichnen, denn im gesamtem Sommer war es nicht einmal so lange am Stück trocken und warm“, sagt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Die erste längere Schönwetterphase gab es erst Ende August und die scheint sich nun bis weit in den September hinein verlängern zu wollen. In den kommenden Tagen schaffen wir es dabei sogar immer wieder mal über die 30-Grad-Marke“, sagt Jung.

Freibäder in Bad Düben und Döbeln denken an Verlängerung

Eigentlich ein perfektes Badewetter – doch leider haben in der Region Leipzig die meisten Freibäder schon geschlossen, die Saison endet meist am 31. August, die Saisonverträge für Bademeister, Rettungsschwimmer und Servicekräfte sind ausgelaufen. So endete zum Beispiel in Geithain die Freibadsaison am Wochenende, hier hatte man immerhin um eine Woche verlängert. 14 440 Besucher zählte man hier insgesamt in diesem Sommer. In Leipzig haben das Ökobad Lindenthal und das Schreberbad noch bis Sonntag geöffnet – dann soll aber auch hier Schluss sein. Im Heidebad Hammermühle in Bad Düben (Nordsachsen) kommt man immerhin ins Grübeln: „Wir haben mindestens bis zu diesem Wochenende auf. Aber wenn der Hochsommer tatsächlich bleibt, dann hängen wir noch eine Woche dran“, so Pächter Andreas Glewe. Und auch in Döbeln (Kreis Mittelsachsen heißt es: Bis Freitag ist mindestens auf, dann wird neu entschieden, Verlängerung ist möglich.

Extreme Trockenheit beschert Bäumen Hitzestress

Die aktuellen Wettermodelle versprechen tatsächlich eine anhaltende Schönwetterphase mindestens bis zur Monatsmitte. Insgesamt scheint damit der September ein echter Hochsommermonat zu werden – ein ungewöhnliches Phänomen nach dem eher wechselhaften Juli und unterkühlten August. „Die Wetterlage ist in den kommenden zehn Tagen wirklich alles andere als herbstlich. Man muss ganz klar sagen, der Sommer will es jetzt noch einmal wissen“, so Jung.

Die Kehrseite: „In einigen Landesteilen von Deutschland hat es seit Wochen nicht mehr ergiebig geregnet. Es herrscht eine große Trockenheit und genau die wird sich in den nächsten Tagen weiter verstärken“, erklärt der Wetter.net-Experte. Etliche Bäume haben bereits Hitze- und Trockenstress und werfen jetzt verstärkt ihr Laubkleid ab.

Von Olaf Majer