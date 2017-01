Leipzig. Er galt als Deutschlands Messe-Papst schlechthin: Kurt Schoop ist jetzt im Alter von 95 Jahren gestorben. Leipzig hat dem gebürtigen Hamburger viel zu verdanken. Sehr viel sogar. Kurt Biedenkopf holte den ehemaligen Chef der Messe Düsseldorf 1990 an die Pleiße. Obwohl schon im Ruhestand, ließ sich der damals 68-Jährige nicht lange bitten. Denn es galt, die Mutter aller Messen fit zu machen für den harten Wettbewerb im bundesweiten wie internationalen Messegeschäft.

Mit den vielen über die Stadt verteilten Messehäusern war das aus Sicht Schoops nicht möglich. Also setzte er sich trotz heftigen, auch regionalen Widerstands für einen Neubau auf der grünen Wiese ein, krempelte parallel dazu das Geschäftsmodell um – von den Universalmessen hin zum noch heute bewährtem Publikums- und Fachmessekonzept.

Schoop, der auch der Initiator für das neue Messegelände in Düsseldorf war, legte größten Wert auf einen engen Kontakt der beiden Messeplätze – vor dem Hintergrund der Konkurrenzsituation unter den deutschen Ausstellungsgesellschaften alles andere als selbstverständlich. Die Rheinländer schätzten sein Wissen und konnten ihrem Ex-Chef kaum eine Bitte abschlagen. Mehrfach konnte Schoop so die Leipziger Messe aus der personellen Patsche holen.

Claus Groth, der wie Schoop über zehn Jahre lang erfolgreich an der Spitze der Düsseldorfer Messe tätig war, kam auf seinen Wunsch hin nach Leipzig, um auszuhelfen. Und auch die Verpflichtung von Werner M. Dornscheidt 1999 war dem Pensionär zu verdanken. Der Rheinländer Dornscheidt galt als der Glücksgriff schlechthin. Ihm gelang es, die Messe aus den Miesen und den Negativschlagzeilen herauszuholen, bevor er nach Düsseldorf zurückkehrte, wo er den Vorsitz der Geschäftsführung übernahm.

Den „Urvater der Messewelt“ nennt Dornscheidt seinen Freund, mit dem er die Leidenschaft für „die menschliche Messe“ teilte. Nur am Rande sei erwähnt, dass Schoop mit sich selbst mächtig ins Gericht ging, wenn personelle Entscheidungen nicht den gewünschten Erfolg brachten. Auch in Leipzig.

Bevor Schoop nach Düsseldorf kam, arbeitete der Mann mit der Sonnenbrille (Schoop hatte als Soldat im Krieg seine linkes Auge verloren) lange bei der Friedrich Krupp GmbH in Essen, war Protokollchef in der Konzernleitung und später Geschäftsführer der Friedrich Krupp Universalbau. Selbst am Altersruhesitz in Travemünde verfolgte Schoop bis zuletzt, wie es um seine Messe-Kinder an Rhein und Pleiße stand. „Wir hatten regelmäßigen Briefkontakt“, sagte am Freitag Martin Buhl-Wagner, aktueller Chef der Leipziger Messe. Auch habe er Schoop und dessen Frau Lilo öfters im Rosenhof, einer Seniorenwohnlage an der Trave, besucht. Sein Enthusiasmus und seine Fachkompetenz werden ihm fehlen, so Buhl-Wagner.

Schoops Tod sei ein Verlust für den Freistaat, würdigte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD), Aufsichtsratschef der Leipziger Messe, die Verdienste des Verstorbenen. Er habe damals keine Sekunde gezögert, um zu helfen, die Zukunft des Standortes zu sichern. „Mit Kurt Schoop verlieren wir in Leipzig einen guten Freund“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). „Ohne seine Tat- und Überzeugungskraft wäre wir heute in Leipzig nicht dort, wo wir stehen.“

Andreas Dunte