Feuerwehr und THW fischen bei Pirna ein Wildschwein aus der Elbe

Pirna. Während einer fünfstündigen Aktion und mit vereinten Kräften haben Feuerwehrleute und Helfer vom Technischen Hilfswerk (THW) in Pirna am Dienstag ein totes Wildschwein aus der Elbe gehievt. Der fast ausgewachsene Keiler war etwa 180 Kilogramm schwer und lag nahe dem Ufer in Niedervogelgesang. Als die zunächst herbeigeeilte Feuerwehr das tote Tier bergen wollte, merkten die Kameraden schnell, dass sie es allein mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln nicht schaffen würden, das Tier aus der Elbe zu bergen.

Das Wildschwein, das offenbar schon einige Tage im Wasser gelegen hatte, befand sich an einer etwa sieben Meter hohen Böschung. Nach mehreren Rücksprachen mit verschiedenen Institutionen wurde schließlich das THW gerufen. Die Helfer eilten herbei und ließen ihr Mehrzweck-Arbeitsboot zu Wasser. In Schutzanzüge gehüllt machten sie den übel riechenden Kadaver zunächst am Boot fest und schleppten ihn dann zur Slipanlage in Copitz.

Mit dem Ladekran vom Lkw wurde der verendete Keiler letztlich aus dem Wasser gezogen und an Land gebracht. Die Veterinärin vom Landratsamt nahm Proben von dem verstorbenen Tier. Der Kadaver wurde noch am Dienstag der Tierkörperverwertung zugeführt.



DNN