Kamenz. Knapp ein Jahr nachdem sie einen psychisch kranken Flüchtling brutal aus einem Supermarkt gezerrt und an einen Baum gefesselt haben, müssen sich vier Männer seit dem Montagmorgen in Kamenz vor Gericht verantworten. Den Angeklagten im Alter zwischen 29 und 56 Jahren wird Freiheitsberaubung vorgeworfen. Sie weisen die Schuld von sich und behaupten, dass der Iraker eine Kassiererin des Supermarktes in Arnsdorf (Kreis Bautzen) bedroht habe.

Der 21 Jahre alte Flüchtling ist zwischenzeitlich gestorben. Seine Leiche war vor einer Woche im Tharandter Wald (Osterzgebirge) gefunden worden. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft ist er dort bereits im Januar erfroren. Hinweise auf Fremdeinwirkungen oder einen direkten Zusammenhang mit dem Vorfall in Arnsdorf gibt es demnach nicht. Ursprünglich hatte er in dem Prozess als Zeuge aussagen sollen.

Der Fall hatte im Mai 2016 bundesweit Schlagzeilen gemacht. Der Iraker hatte in dem Supermarkt eine Telefonkarte reklamieren wollen, war aber mehrfach an Verständigungsproblemen gescheitert. Zwei Mal war er bereits von der Polizei zurück in die Psychiatrie der Klinik der Stadt gebracht worden, bevor ihn die vier Angeklagten bei seinem dritten Erscheinen überwältigten, mit Kabelbindern an einen Baum auf dem Supermarktparkplatz fesselten und schließlich der Polizei übergaben. Gegen den Iraker eingeleitete Ermittlungen waren später mangels Nachweis einer Bedrohung eingestellt worden.

