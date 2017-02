Die Alternative für Deutschland (AfD) sorgt fast täglich für Schlagzeilen. Sie ist inzwischen in zehn Landtagen vertreten und will im September in den Bundestag einziehen. Über politische Ziele und ihr Privatleben sprach die LVZ mit der sächsischen Landesvorsitzenden, Frauke Petry, die zugleich Sprecherin der Bundespartei ist.