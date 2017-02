Leipzig. Die sächsische AfD-Landeschefin und Sprecherin der Bundespartei, Frauke Petry (41), sieht ihre Partei perspektivisch als zweitstärkste politische Kraft in Sachsen. „Umfragen legen dies in der Tat nahe“, sagte Petry mit Hinweis auf die nächsten Landtagswahlen 2019 im Interview mit der LVZ. Mit Blick auf Koalitionsaussagen in Richtung AfD von einzelnen sächsischen CDU-Politikern sagte Petry, dass „diese Stimmen leider in der CDU sehr weit entfernt von einer Mehrheitsfähigkeit sind“. Da müsse sich in der CDU noch sehr viel ändern, so Petry. Bei der wichtigen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai geht die AfD laut Petry von einem zweistelligen Ergebnis aus. „Ich habe daran keinen Zweifel“, sagte sie.

Petry, die für die Bundestagswahlen am 24. September für die sächsische AfD auf Listenplatz Nummer 1 kandidiert, äußerte sich auch auf die Frage, ob ihre Partei nach der Wahl für Koalitionen zur Verfügung stünde. „Wenn man Realpolitik betreibt, sind Kompromisse notwendig. Aber diese müssen nicht zwangsläufig in Koalitionen erzielt werden. Tolerierungen, Minderheitsregierungen, Sachkoalitionen – es ist vieles möglich“, sagte sie.

Die schwangere AfD-Spitzenfrau äußerte sich in der LVZ auch zu ihrem Privatleben. Sie werde nach der Geburt ihres fünften Kindes („Im ersten Halbjahr“) keine Auszeit nehmen. „In diesem Jahr werde ich mit unserem Baby Wahlkampf machen, damit die AfD in den Bundestag einzieht“, kündigte sie an. Es werde sicher anstrengend, aber sie freue sich darauf.

LVZ