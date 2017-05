Berlin. In Bayern, Baden-Württemberg und im Nordwesten der Bundesrepublik wohnen mehr junge Menschen als in anderen Teilen Deutschlands. Das geht aus einer neuen Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hervor. Freiburg und Heidelberg waren zum Jahresende 2015 die Städte mit den jüngsten Einwohnern Deutschlands. Das Durchschnittsalter in der badischen Universitätsstadt Freiburg lag damals bei etwa 39,8 Jahren, in Heidelberg waren es 39,9. Einziger Ausreißer im Süden ist Baden-Baden: Mehr als ein Viertel der Bevölkerung der Kurstadt ist im Rentenalter.

Vor allem der Osten des Landes ist dagegen stark überaltert. Die hinsichtlich ihrer Bevölkerung älteste Stadt der Bundesrepublik war zum Erhebungszeitpunkt Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt mit einem Durchschnittsalter von 49,5 Jahren. Nur knapp davor liegen das Altenburger Land, Suhl und der Kreis Mansfeld-Südharz mit ebenfalls einem Altersdurchschnitt von über 49 Jahren.

Durchschnittsalter der Bevölkerung in den Kommunen und Kreisen. Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBR)

Ausnahmen in Ostdeutschland bilden lediglich einige Großstädte: Jüngste Kommune der Neuen Bundesländer ist Jena (41,93 Jahre). Es folgen dahinter Berlin, Potsdam und Leipzig. Der durchschnittliche Messestädter war im Jahr 2015 genau 42,46 Jahre alt – Platz 55 unter 401 ausgewerteten Kommunen der Bundesrepublik.

Gründe für die Verjüngung in den ostdeutschen Metropolen liefern vor allem Studenten aus dem Westen, heißt es in der Studie. Die Studie, für die Daten aus den Jahren 2000 bis 2015 ausgewertet worden waren, stellt außerdem fest: Die Flucht der Jungen in die Großstädte hält zwar an, aber es gibt auch einzelne Dörfer und kleinere Städte, die sich von diesem Trend abgekoppelt haben. Dazu zählen beispielsweise Vechta (Durchschnittsalter 40 Jahre) und Cloppenburg (40,1) in Niedersachsen, wo viele Familien mit kleinen Kindern leben.

Eine besonders starke Abwanderung der Jugend erlebten zuletzt die thüringische Stadt Suhl sowie die brandenburgischen Landkreise Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße. Sie alle haben in den ersten 15 Jahren des neuen Jahrtausends jeden fünften Einwohner verloren. In Suhl liegt das Durchschnittsalter inzwischen bei 49,1 Jahren.

Von der Jahrtausendwende bis 2015 stieg das Durchschnittsalter den Angaben zufolge um 3,3 Jahre auf 43,9 Jahre. Dieser Trend dürfte sich allerdings durch den Zuzug der Flüchtlinge, die im Schnitt jünger sind als die Einheimischen, inzwischen abgeschwächt haben.

Download: Die Daten der Studie im Überblick auf bbsr.de