Dresden. Mit rund 150 Teilnehmern hat der „Friedensmarsch für Aleppo“ am Samstagvormittag Dresden verlassen. Nach einem Ruhetag in der Stadt ging es vom Altmarkt aus in Richtung Osten. Ziel der kurzen Tagesetappe ist Heidenau, bevor es am Sonntag dann nach Bad Gottleuba weiter in Richtung Tschechien geht.

Am Donnerstagnachmittag war die Friedensinitiative mit rund 70 Teilnehmern in Dresden angekommen. Den Ruhetag an der Elbe nutzten offensichtlich viele bisherige Teilnehmer, um sich zumindest vorläufig zu verabschieden. Am Start outeten sich am Samstag viele als Neulinge.

Unter den Startern war auch Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping, die den Friedenslauf ein Stück weit begleitete. „Was die Zivilbevölkerung in Aleppo durchmacht, ist für uns kaum vorstellbar. Krieg war, ist und wird nie eine Lösung sein. Nach Frieden zu streben, egal wie lang der Weg dahin ist, das lohnt sich hingegen immer. Genau das drückt der Civil March for Aleppo aus. Mich beeindruckt er gerade deshalb, weil es allein um ein Zeichen für Frieden und nicht um Parteilichkeit geht. Es ist aber ebenso wichtig, vor Ort Hilfe zu leisten. Hier ist sowohl die Entwicklungszusammenarbeit, wie auch individuelles Engagement, beispielsweise in Form von Spenden, gefragt. Ich wünsche den Teilnehmenden viel Erfolg auf ihrem Weg und der syrischen Bevölkerung endlich Frieden“, teilte die Ministerin mit.

Die Idee zu dem Friedenlauf hatten die Berliner Thomas und Anna Alboth. Am zweiten Weihnachtsfeiertag starteten sie in Berlin und wollen die umgekehrte Flüchtlingsroute über den Balkan und die Türkei bis nach Syrien laufen, um ein Zeichen des Friedens auszusenden. Die Teilnehmer, von denen einige die komplette Strecke laufen wollen, werden dabei monatelang unterwegs sein.

