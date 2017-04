Leipzig. Das sieht für sonniges Frühlingswetter weiterhin nicht gut aus: Nachdem besonders am Sonntag Graupelschauer und kalter Wind für ein Comeback der Wintermäntel sorgten, holt die kalte Polarluft nächste Woche zum Nachschlag aus.

Davor gibt es immerhin nochmal ein kurzes Frühlingserwachen: Am Montag wird es - verglichen mit den vergangenen Tagen – recht warm. Tagsüber werden 10 bis 15 Grad erreicht, mancherorts auch noch mehr. Doch schon ab Dienstag rauscht aus dem hohen Norden die nächste Kältepackung auf Deutschland und weite Teile Mitteleuropas zu.

Auch Region Leipzig wird wieder bibbern

Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net macht auch keine Hoffnung auf baldige Besserung: „In der Höhe kommt die Polarluft ab Dienstag direkt zu uns und das nur wenige Tage vor Maibeginn, dem Wonnemonat.“ Vom lieblichen Maien ist auf den Wetterkarten keine Spur zu sehen: Auf den Grafiken dominiert eisiges Blau. Auch die Region Leipzig wird wieder bibbern: Besonders in den Nächten könnte es vereinzelt erneut Bodenfrost geben. Dazu gibt es immer wieder Regen- oder Graupelschauer.

Längste Kältephase, die es Ende April gab

„Aus Norden strömt kalte Höhenluft zu uns. Im Winter hätte uns das eine ordentliche winterliche Wetterlage mit Eis und Schnee bis in die Niederungen beschert. Jetzt bringt es uns aufgrund des Sonnenstands „nur“ kühles bis sehr kühles Aprilwetter mit Graupel und Schneeregen bis runter“, sagt Wettermann Jung. Verbreitet sind in der Kaltluft aber auch Gewitter eingelagert. Mittwoch gibt es dann vielfach wieder nur noch einstellige Werte- selbst am Tag und nachts wieder regional Frost und Bodenfrost.

Selbst der Wetterexperte Jung ist überrascht: „Wir erleben damit aktuell eine der längsten Kältephasen, die es jemals so spät im April und Anfang Mai gegeben hat. Besonders die zeitliche Ausdauer ist sehr ungewöhnlich.“ Dabei war der April zunächst deutlich zu warm gestartet und blieb bis Monatsmitte klimatologisch über den statistischen Normalwerten. Doch nun könnte seit langem mal wieder ein Monat als „zu kalt“ in die Wetterstatistik eingehen.

Prognose: Der Mai startet ebenfalls kühl

Wann es wieder dauerhaft über die 20-Grad-Marke gehen könnte, ist derzeit nicht zu sagen. Besonders schlecht für einige Freibäder, die bereist am 1. Mai in die Saison starten wollen: Auch der Mai könnte fröstelig starten. Und der Langzeit-Trend des amerikanischen Wetterdienstes NOAA sieht ebenfalls schwarz: Der Mai soll dieses Jahr insgesamt zu nass und kalt ausfallen.

Winzer beklagen bis zu 95 Prozent Schäden

Landwirte und Weinbauern sehen diesen Wettertrend mit besonderer Sorge. Schon die Frostnächte in der letzten Woche haben erhebliche Schäden verursacht. Im Weinland Rheinland-Pfalz werden Ernteausfälle von zehn bis 95 Prozent in den Weinbergen befürchtet. An der Mosel berichten einige Winzer, dass der Frost bis zu einem Drittel der frühen Sorten wie Müller-Thurgau zerstört habe.

Von Olaf Majer