Görlitz. Ein Jungunternehmer aus Berlin hat sofort die Koffer gepackt. Ein Ehepaar aus Hamburg zog wenige Monate nach dem Probewohnen nach Görlitz. Und auch eine Amerikanerin wohnt inzwischen im äußersten Osten Deutschlands. Eine Woche lang tauchten sie jeweils wie knapp 230 andere Interessierte innerhalb des Projekts der städtischen Wohnungsbaugesellschaft KommWohnen sowie dem Interdisziplinären Zentrum für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau (IZS) in den Kosmos der deutsch-polnischen Stadt an der Neiße ein. Die Wissenschaftler haben nun die Ergebnisse ihrer Begleitstudie zum Probewohnen vorgelegt.

Punkten konnte Görlitz laut der Untersuchung vor allem bei gestressten Großstädtern durch angenehme Atmosphäre der Stadt, die sehenswerte historische Altstadt und die Gastfreundschaft der Görlitzer. „40 Prozent der Befragten, vor allem jene aus den Großstädten, beurteilen die Wohnqualität in Görlitz als besser oder sogar viel besser als in ihrem derzeitigen Wohnort“, sagte Professor Robert Knippschild (IZS). Die Grenzlage im Dreiländereck wurde genauso sehr positiv wie die vielseitigen kulturellen Angebote in der Stadt und die Ordnung und Sauberkeit bewertet. Mehr als drei Viertel der Befragten finden Görlitz so attraktiv, dass es für sie vorstellbar sei, an die Neiße zu ziehen.

Die Hälfte der „Görlitzer auf Probe“ würde dann die Großstadt gegen eine Stadt mit knapp 56.000 Einwohnern tauschen. Sie kamen aus Berlin, Bielefeld, Dresden, Hamburg und München, um für eine Woche kostenlos in der Altstadt zu wohnen. Am dritten Durchgang des Probewohnens zwischen September 2015 und Oktober 2016 beteiligten sich 58 Paare, 20 Familien mit zusammen 28 Kindern sowie 31 Einzelpersonen. Ihre Bewerbungen kamen aus Deutschland sowie den Niederlanden, den USA, Kroatien und Polen. Von ihnen nahmen 195 Probe-Görlitzer an der IZS-Befragung teil.

Anhand der Untersuchung will sich die Stadt nun noch besser auf die Bedürfnisse potenzieller Mieter einstellen. Aus Sicht der Probe-Görlitzer könnte noch mehr für Senioren und Familien getan werden. So werden Spielflächen, Aufzüge und Balkons vermisst. KommWohnen-Geschäftsführer Arne Myckert sagte, dass man auch anhand der Befragungsergebnisse die Innenstadt weiterentwickeln wolle. Die Untersuchung habe gezeigt, dass Menschen in historischer Bausubstanz wohnen möchten. „Wir sehen, wie wichtig etwa eine seniorengerechte Ausstattung der Wohnungen ist“. Das städtische Wohnungsunternehmen verwaltet 6000 Wohneinheiten.

Für Wissenschaftler Knippschild bleiben indes für Görlitz noch Hausaufgaben zu erledigen. „Die Stadt sollte noch deutlicher ihre weichen Standortfaktoren, wie das historische Ensemble, das reiche baukulturelle Erbe, die Grünflächen - und auch das Image als Filmstadt Görliwood - hegen und pflegen. Die Immobilienmärkte in großen Städten sind aufgeheizt. Das ist der Vorteil vieler Mittelstädte„, sagte er. Für ihn ist auch eine vierte Runde des Görlitzer Probewohnens denkbar. Die Gespräche dazu würden gerade geführt. Der erste Durchgang des Probewohnens war 2008, ein zweiter folgte 2010.

LVZ