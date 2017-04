Kamenz/Leipzig. In Sachsen hat die Zahl der Gemeinden im vergangenen Jahr weiter abgenommen. Das geht aus dem neuen Gemeindeverzeichnis hervor, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Kamenz mitteilte. Demnach ging die Zahl der Gemeinden zum 1. Januar dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um drei auf 423 zurück. Die Statistiker zählten 170 Städte in Sachsen, darunter die drei kreisfreien Städte Dresden, Leipzig und Chemnitz. 50 Städte trugen den Titel Große Kreisstadt. 377 Gemeinden setzen sich aus insgesamt 3588 Ortsteilen zusammen.

Kleinste Gemeinde ist mit 341 Einwohnern auf einer Fläche von 356 Hektar der Kurort Rathen in der Sächsischen Schweiz. Die bevölkerungsreichste kreisangehörige Gemeinde ist mit gut 91 000 Einwohnern Zwickau, die flächenmäßig größte mit 21 825 Hektar die Stadt Grimma.

LVZ