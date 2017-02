Leipzig/Görlitz. Hohes Fieber und Schnupfen: Die Grippe hat Sachsen derzeit fest im Griff. Seit Saisonbeginn im Oktober vergangenen Jahres wurden 3725 Influenza-Fälle registriert. Allein in der vorigen Woche kamen 1596 Neuerkrankungen hinzu. Die Zahl der Todesfälle in diesem Winter stieg auf neun: Zuletzt starb eine 73-jährige Görlitzerin, die an einer chronischen Bronchitis litt. Sie hatte vor vier Monaten eine saisonale Grippeschutzimpfung erhalten, teilte gestern das Gesundheitsministerium mit.

Jeder vierte Erkrankte ist zwischen 45 und 64 Jahren alt. Stark betroffen sind auch die 25- bis 44-Jährigen und die Sechs- bis Neunjährigen mit jeweils 16 Prozent Anteil. In mehreren Einrichtungen häuften sich die Grippefälle, so in einer Kindertagesstätte mit zehn Erkrankten. Vier Fälle gab es in einer Grundschule und jeweils drei in zwei Seniorenheimen. Besonders viele Infektionen wurden aus dem Landkreis Bautzen gemeldet.

Die Grippewelle hat in diesem Jahr wesentlich früher begonnen, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Im vergangenen Winter waren landesweit mehr als 13.000 Menschen erkrankt und 15 gestorben. 2014 gab es 443 Fälle und keine Todesopfer.

ade