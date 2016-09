Dresden. Die Grünen verlangen eine bessere Kontrolle beim Einsatz von Pestiziden in der sächsischen Landwirtschaft. Bauern sollen dabei schon vorher über ein digitales Meldesystem die geplante Verwendung bei den Behörden anzeigen, sagte der Landtagsabgeordnete Wolfram Günther am Montag in Dresden. Auf diese Weise könne man den Einsatz unterbinden, wenn beispielsweise zu viel Wind ein Ausbringen der Pestizide riskant mache. Es gehe nicht darum, Pflanzeschutzmittel gänzlich zu untersagen, sondern sie „möglichst wenig und möglichst fachgerecht“ anzuwenden, sagte Günther.

Die Grünen hatten 17 Gewässer in Sachsen auf Pestizidrückstände untersuchen lassen und Grenzwertüberschreitungen festgestellt. Nur an fünf Gewässern wurden keine Funde über der Nachweisgrenze festgestellt, betonte Günther.

Zwölf Mal fand man das umstrittene Pflanzengift Glyphosat oder dessen Abbauprodukt Ampa. In sechs Gewässern wurden die geltenden Grenzwerte von 0,1 Mikogramm pro Liter überschritten. Die höchste Glyphosat-Belastung (0,66) gab es im Schlossteich Königsfeld (Landkreis Mittelsachsen), die höchste Ampa-Konzentration (1,7) in der Großen Röder bei Berbisdorf (Landkreis Bautzen).

„Die Werte sind aus unserer Sicht besorgniserregend“, sagte Günther. Es sei eben nicht so, dass die Schutzmittel nur punktgenau wirken und sich rückstandslos abbauen. Sachsen sei gut beraten, die Öko- Landwirtschaft besser zu fördern: „Das ist noch viel Luft nach oben.“ Aber auch die konventionelle Landwirtschaft müsse ökologischer werden. Günther zufolge ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln für den Verlust von Artenvielfalt mitverantwortlich.

dpa