Dresden - . Die Grünen fordern mehr Kontrollen von Tiertransporten in Sachsen. Die Häufigkeit der Verstöße zeige, dass Überprüfungen dringend notwendig sind, sagte Grünen-Fraktionschef Volkmar Zschocke der Deutschen Presse-Agentur. Sie müssten personell besser abgesichert und auf ganz Sachsen ausgedehnt werden.

Nach Angaben des Verbraucherschutzministeriums gab es zwischen Juli 2016 und Mai dieses Jahres 16 entsprechende Kontrollen im Straßenverkehr. Allein an zwei Tagen im März wurden demnach bei 11 von 18 kontrollierten Transporten Verstöße gegen das Veterinärrecht festgestellt.

Keine gravierenden Verstöße

„Die Verstöße waren zwar überwiegend nicht gravierend und führten auch nicht in jedem Fall zu einer Beeinträchtigung des Tierwohls“, sagte Zschocke. Allerdings hätten sich die von Ministerin Barbara Klepsch (CDU) vor einem Jahr angekündigten stärkeren Kontrollen fast nur auf die A4 im Gebiet der Polizeidirektion Chemnitz beschränkt.

„Von systematischen Kontrollen in ganz Sachsen ist diese Praxis noch weit entfernt. Dazu wäre insgesamt eine Stärkung der Amtsveterinäre und der Verkehrspolizei dringend notwendig“, erklärte Zschocke.

Im Ernstfall muss improvisiert werden

„Zum Glück mussten im kontrollierten Zeitraum keine Transporte beendet werden“, erläuterte der Abgeordnete: „Denn in Sachsen werden keine leerstehenden Ställe in landwirtschaftlichen Betrieben für die kurzfristige Unterbringung von Tieren vorgehalten.“ Stattdessen müssten im Bedarfsfall Unterbringungsmöglichkeiten für die Tiere in der Region improvisiert werden, was nicht immer unproblematisch sei.

Von LVZ