Leipzig. Nicht immer ist es eine Neu- oder Wiederzulassung oder Ummeldung, bei denen Fahrzeughalter sich für ein Heimatkennzeichen entscheiden: „Es gibt auch Umkennzeichnungen auf Grund von Kennzeichendiebstahl“, berichtet André Kaiser, Sprecher des Landratsamtes Mittelsachsen. Dort sind schon 44 000 Fahrzeuge mit dem MW für Mittweida unterwegs.

Im Landkreis Nordsachsen kann es passieren, dass sich ein Delitzscher (DZ) für ein Torgauer (TO) Kennzeichen entscheidet. „Wenn jemand zum Beispiel Tobis oder Thomas heißt, will er vielleicht als TO-BI oder TO-MI unterwegs sein“, so Landratsamtssprecher Rayk Bergner. Fast 23 000 DZ, knapp 26 000 TO und jeweils über 10 000 OZ und EB haben dem TDO für den Landkreis längst den Rang abgelaufen.

Weniger individuell sind die Fahrzeugbesitzer im Landkreis Leipzig unterwegs. Zwar sind dort auch fast 21 000 MTL-Kennzeichen verteilt worden, mit dem L fahren aber nach wie vor die meisten Fahrzeuge umher. Auch im Landkreis Zwickau dominiert das Z, HOT gibt es aber auch an fast 12 000 Fahrzeugen, fast 38 000 Glauchauer geben sich per GC zu erkennen. Im ERZgebirgskreis führt das Landkreiskennzeichen noch knapp, aber ANA, STL und AU gemeinsam holen auf.

Im Landkreis Bautzen ist das Bild sehr uneinheitlich. So ließen sich von November 2013 bis Oktober 2014 insgesamt 10108 Kamenzer ein KM ausstellen, was 27,6 Prozent der Schilder im Landkreis ausmachte. Im Folgejahr waren es dann nur noch 25,8 Prozent, derzeit ist der Anteil wieder auf 26,5 Prozent gestiegen. Im Kreis Görlitz hat sich der seit Wiedereinführung der Heimatkennzeichen beobachtete Trend weiter fortgesetzt, wie Daniela Zschau von der Zulassungsstelle berichtete. Demnach waren die Zittauer und Löbauer weiterhin besonders erpicht auf ein Altkennzeichen.

