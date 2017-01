Magdeburg. Der Untreue-Prozess gegen Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) wird neu aufgerollt. Die 4. Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Magdeburg hat dafür zunächst elf Verhandlungstage angesetzt. Auftakt ist am 4. Mai, wie ein Gerichtssprecher am Montag mitteilte.

Dem 60 Jahre alten Stadtoberhaupt wird vorgeworfen, nach seinem Dienstantritt am 1. Dezember 2012 drei Mitarbeiter für seinen engen Mitarbeiterstab eingestellt und dabei zu hoch eingruppiert zu haben. Dabei sei es um die Position seiner Büroleiterin, eines Referenten für strategische Grundsatzfragen und einer Referentin für Sicherheit und Ordnung gegangen.

Wiegand, so der Vorwurf, habe dabei Vorschriften über die Ausschreibung umgangen und die Vertrauten, die ihn bereits schon vor seinem Wahlerfolg unterstützt hatten, in zu hohe Entgeltgruppen eingeordnet haben. Auf die Stadt sollen am Ende so Mehrkosten in Höhe von rund 290.000 Euro zukommen.

In einem ersten Verfahren vor dem Landgericht in Halle war Wiegand im Februar 2015 freigesprochen worden. Die Begründung damals: Der Oberbürgermeister habe sich in seinem Ermessenspielraum bewegt. Gegen dieses Urteil legte die Staatsanwaltschaft anschließend Revision ein und hatte damit vor dem Bundesgerichtshof Erfolg. Die Karlsruher hoben den Freispruch auf und verwiesen den Fall zur erneuten Verhandlung an das Landgericht Magdeburg.

Von Matthias Roth