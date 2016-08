Leipzig. Schüler haben hitzefrei, in den Freibädern sind die Liegewiesen voll, auf den Fahrbahnen der Autobahnen bilden sich die ersten Hitzeblasen: Der Sommer 2016 will es kurz vorm Herbstanfang noch einmal wissen. Dabei hatten Meteorologen den August schon als unterkühlten Totalausfall abgeschrieben. Jetzt kommen sie beim Blick auf die wolkenlosen Wetterkarten aus dem Staunen nicht mehr heraus. „Erst wollten sich Sonne und Wärme in diesem Sommer gar nicht einstellen und nun scheint sich der Hochsommer sogar bis in den September hinein ausdehnen zu wollen“, wundert sich Dominik Jung vom Portal wetter.net.

Herbstanfang bei sommerlicher Hitze

Aktuelle Prognosen deuten darauf hin, dass es nach einer kurzen Abkühlung am Montag und Dienstag, zum Mittwoch, Donnerstag und Freitag nächster Woche wieder Spitzenwerte von 30 bis 33 Grad geben könnte. „Dabei startet am nächsten Donnerstag bereits der September und damit der meteorologische Herbst“, so Jung. Selbst eine Verlängerung bis in die erste richtige Septemberwoche scheint bei sommerlichen Werten um und über 25 Grad derzeit möglich.

Am Wochenende gefühlte 40 Grad

Zunächst aber heißt es schon an diesem Wochenende: Pack die Badehose ein! Die Sahara-Hitze hat auch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen voll im Griff, heiße Luftmassen aus Afrika lassen uns am Sonnabend und Sonntag bei 35 Grad und mehr schwitzen. „Gefühlt können die Werte sogar im Westen bei rund 40 Grad liegen“, sagt Wettermann Jung. „Da kommen jetzt quasi die tollen Hochsommertage auf uns zu, die wir so lange vermisst haben.“ Nachteil für Wetterfühlige: „Nachts kann man oft nur noch schlecht schlafen, die Werte sinken stellenweise nicht unter die 20-Grad-Marke. Das wird sicherlich wieder unangenehm werden.“

Selbst in London extrem heiß

Kleiner Trost: Unsere Nachbarn in Frankreich schwitzen noch mehr. Hier wurden gestern bis zu 39 Grad im Schatten gemessen, in Paris waren es 36 Grad. Und selbst in England wurden gestern 34 Grad im Schatten gemessen. „Das ist dort für die aktuelle Jahreszeit wirklich schon sehr extrem. Die britische Hauptstadt London musste bei satten 33 Grad schwitzen“, so Dominik Jung.

