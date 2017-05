Leipzig. Das anhaltend warme Wetter hat die bisherigen Temperaturrekorde in Mitteldeutschland dahinschmelzen lassen. In vielen Orten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wurden gleich zwei Rekorde gebrochen: So war es in Leipzig am Montag ganze 31,1 Grad heiß, wie Sebastian Manns vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber LVZ.de sagte. Die bisherige Spitzenmarke für den 29. Mai wurde damit locker überboten – 1998 zeigte das Thermometer „nur 29,5“ Grad an. Der Tag war damit gleichzeitig der heißeste des laufenden Jahres, so Manns.

Spitze war die Messestadt sachsenweit aber nicht: In Dresden-Strehlen kletterte das Quecksilber sogar auf 32 Grad, ebenso wie in Klitzschen bei Torgau. „Oschatz brachte es immerhin noch auf 31,2 Grad“, so Manns.

Kaum Niederschlag in Sicht

Noch weiter nach oben stiegen die Temperaturen sogar im thüringischen Jena: An der dortigen Sternenwarte wurde mit 32,5 Grad der Höchstwert in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erreicht. In Sachsen-Anhalt war Köthen mit immerhin noch 32 Grad der wärmste Ort.

Etwas mildere Temperaturen von rund 25 Grad sind frühestens für Mittwoch in Sicht. „Am Dienstag können an vielen Orten nochmal 32 Grad erreicht werden“, so der DWD-Experte. Zwar sind teilweise Unwetter mit Starkregen angekündigt, „aber die werden lokal beschränkt bleiben, wenn sie denn überhaupt kommen“, kündigt Manns an. Lang anhaltender Niederschlag ist weiter nicht in Sicht. „Dadurch wird aber auch die Waldbrandgefahr weiter ansteigen, besonders in Mittel- und Nordsachsen“, zeigt sich Manns beunruhigt. Denn: bisher seien nur rund fünf bis zehn Prozent der für Mai normalen Niederschlagsmenge niedergegangen. In Sachsen musste die Feuerwehr bereits mehrmals ausrücken.

Noch wärmer wurde es im Westen Deutschlands: In Koblenz wurde der bundesweite Hitzerekord dieses Jahres nach nur einem Tag gebrochen - dort meldete der DWD 34,6 Grad.

