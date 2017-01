Kamenz. Noch nie seit 1991 hatte Sachsen so viele Beschäftigte wie im Vorjahr. 2016 arbeiteten durchschnittlich 2,0333 Millionen Erwerbstätige im Freistaat. Das waren rund 19 .000 Personen beziehungsweise ein Prozent mehr als im Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit. 2015 gab es übrigens einen Rückgang der Beschäftigtenzahlen in Sachsen gegenüber 2014 um 0,2 Prozent.

Bundesweit liegt der Freistaat auf Platz acht beim Beschäftigungsanstieg. Die Nase vorn hat Bayern mit plus 2,5 Prozent, gefolgt von Hamburg (plus 1,5) und Schleswig-Holstein (plus 1,4) – während Sachsen-Anhalt (0 Prozent), Thüringen (minus 0,1) und Mecklenburg-Vorpommern (minus 0,5) am Ende der Tabelle rangieren. In die Statistik fließen Beschäftigte mit einem Arbeitsplatz im jeweiligen Land ein, also auch Einpendler.

Erfasst wurden alle Erwerbstätigen, die mindestens eine Stunde pro Woche gearbeitet haben, erklärt Leonore Hesse vom Statistischen Landesamt in Kamenz. Nach ihren Worten ging 2016 die Zahl der geringfügig entlohnten Beschäftigten gegenüber 2015 deutlich zurück. Gemeint sind unter anderem Ein-Euro-Jobber und kurzfristig Beschäftigte. Hingegen nahm demnach die Zahl der Vollzeitbeschäftigten zu.

Rückgang in Land- und Forstwirtschaft

Nach Branchen betrachtet, stieg in Sachsen die Beschäftigung im Dienstleistungsbereich, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Verkehrsbereich besonders an. Auch im verarbeitenden Gewerbe gab es ein deutliches Plus. Im Gegensatz dazu kam es zu einem Rückgang der Erwerbstätigenzahl gegenüber 2015 in der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei.

In Thüringen verlief die Entwicklung innerhalb der Branchen ähnlich. In Sachsen-Anhalt hingegen verzeichneten die Sparten Land- und Forstwirtschaft und Fischerei Zuwächse. Im produzierenden Gewerbe gab es aber einen Rückgang.

Der DGB in Sachsen ist über die Entwicklung erfreut. „Das zeigt, dass die Konjunktur und der Beschäftigungsaufbau vorankommen. Vor allem wird deutlich, dass die Einführung des Mindestlohnes keine negativen Auswirkungen bei der Beschäftigung hat“, sagte DGB-Vize Markus Schlimbach der LVZ. „Die deutlichen Zuwächse im Dienstleistungsbereich und hier vor allem im Bereich Erziehung und Gesundheit machen eine Verschiebung der Schwerpunkte unserer Gesellschaft deutlich.“ Schlimbach verband damit zugleich Forderungen an die Staatsregierung in Dresden: „Nach Jahren des Sparens muss mehr in die Kinderbetreuung, aber auch in die Pflege von kranken und älteren Menschen investiert werden. Eine Entwicklung, die sich in den nächsten Jahren noch fortsetzen wird“, ist der Gewerkschafter überzeugt.

Andreas Dunte